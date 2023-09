Cometa Nishimura poderá ser visto nesta terça; depois só daqui a 434 anos

Esta terça-feira, dia 12, poderá ver o cometa C/2023 P1 (Nishimura) no ponto mais próximo da Terra da sua órbita - uma oportunidade que apenas se repetirá daqui a 434 anos.

É uma oportunidade que não deverá querer perder e, para ter uma pequena amostra do que pode esperar, a NASA compartilhou uma fotografia do C/2023 P1 (Nishimura) no seu site Astronomy Picture of the Day.

A fotografia foi captada por Petr Horálek na Eslováquia e mostra o C/2023 P1 (Nishimura) no lado esquerdo enquanto, do lado direito, é possível observar o planeta Vênus.

Esta imagem foi captada durante as primeiras horas da manhã e, caso queira ter as melhores condições possível para observar o C/2023 P1 (Nishimura) e a sua tonalidade esverdeada, deverá fazê-lo durante este período.