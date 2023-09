PlayStation tem novidades para anunciar

Após a Nintendo anunciar uma transmissão Direct para esta quinta-feira, dia 14, a PlayStation também anunciou que planeja fazer uma apresentação no mesmo dia.

A Sony já confirmou que esta transmissão, chamada de State of Play, se concentrará em "jogos independentes e de outras produtoras de todo o mundo", especialmente em jogos que já foram previamente anunciados.

A State of Play da PlayStation será transmitida através do canal oficial da empresa no YouTube e começará às 18:00 (horário de Brasília).

Tune in tomorrow at 2pm Pacific / 10pm BST for a new State of Play, focused on indie and third-party titles from around the world: https://t.co/ZhLh13rgnE pic.twitter.com/aYDJccpKfl