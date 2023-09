Coca-Cola recorre a IA para criar o sabor "do futuro"

A Inteligência Artificial (IA) é uma tendência em alta atualmente, com empresas de todos os setores buscando aproveitar essa tecnologia para aprimorar seus produtos - e a Coca-Cola não é exceção.

A Coca-Cola anunciou o lançamento de um novo sabor chamado Y3000, que, segundo a empresa, foi desenvolvido em colaboração com a Inteligência Artificial (IA). A Coca-Cola descreve o sabor como representante do "refrigerante do futuro" e estará disponível por tempo limitado em versões com e sem açúcar.

De acordo com a CNBC, o processo começou com a Coca-Cola coletando as preferências de sabor dos consumidores, identificando tendências para entender o que os clientes esperam dos sabores das bebidas da marca no futuro. A IA então utilizou essas informações para criar o sabor final do Y3000.

