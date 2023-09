James Webb capta imagem (deslumbrante) de estrela em formação

A NASA compartilhou uma nova imagem capturada pelo Telescópio Espacial James Webb, revelando uma jovem estrela expelindo dois jatos de energia compostos principalmente de materiais resultantes da formação do que eventualmente se tornará o núcleo de um sistema solar.

Batizado de Herbig-Haro 211 (HH 211), esse objeto está situado a cerca de mil anos-luz de distância, nas proximidades da constelação de Perseus. Na imagem, é possível observar os efeitos provocados por essa jovem estrela em sua vizinhança, à medida que ela absorve vários tipos de gás e poeira, contribuindo para seu crescimento e expansão.

Essa imagem não apenas destaca as capacidades impressionantes do Telescópio Espacial James Webb em capturar a beleza do universo, mas também oferece aos astrônomos e pesquisadores a oportunidade de estudar com maior detalhe esse tipo de fenômeno cósmico.

© NASA

