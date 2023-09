CEO da Apple revela a cor preferida do iPhone 15

O iPhone 15 estará disponível no mercado a partir de 22 de setembro e, se você ainda estiver indeciso quanto à cor, talvez a opinião do CEO da Apple, Tim Cook, possa ajudá-lo a tomar uma decisão.

Em uma entrevista ao canal Mr. He no TikTok, Cook afirmou que sua cor favorita desta geração é o Titânio Natural, disponível nos modelos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. No entanto, o CEO admitiu que essa não foi uma escolha fácil.

"Estou usando o [Titânio] Natural. Eu adoro, mas te digo que foi uma decisão difícil, porque o preto, o branco e o azul também me atraíram. Foi uma decisão difícil, mas acabei optando por essa", explicou Cook.

