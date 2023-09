Tem iPhone? O iOS 17 chegou e há uma nova atualização para fazer

Conforme prometido, a Apple lançou publicamente a mais recente versão do sistema operacional para iPhones, o iOS 17, nesta segunda-feira, dia 18. Isso significa que, após meses de versões beta disponíveis para desenvolvedores, todos os usuários de iPhones agora podem realizar essa atualização.

No entanto, vale ressaltar que nem todos os modelos de iPhones poderão ser atualizados para o iOS 17. Ficam de fora a série iPhone 8 e o iPhone X, bem como todos os modelos anteriores.

Isso significa que apenas os proprietários de telefones das séries iPhone Xs, iPhone Xr, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 e também da segunda geração do iPhone SE poderão ter o iOS 17. Isso, além da série iPhone 15, que já vem com esta versão do iOS pré-instalada e será lançada no mercado nesta sexta-feira, dia 22.

É importante destacar que o iOS 17 deve estar disponível para todos os modelos compatíveis a partir desta segunda-feira, mas caso você não tenha recebido a notificação, pode realizar a atualização manualmente. Para fazer isso, vá para "Configurações", depois "Geral" e, em seguida, "Atualização de Software", onde encontrará a nova versão iOS 17.

