Helicóptero de Marte atingiu um novo recorde de altitude

A NASA divulgou que o helicóptero Ingenuity estabeleceu um novo recorde de voo em Marte, atingindo uma altitude de 20 metros.

Esse marco foi alcançado durante o 59º voo do Ingenuity, superando significativamente o recorde anterior do helicóptero, que era de apenas 6 metros. A NASA também informou que o Ingenuity permaneceu no ar por 142,59 segundos.

Diferentemente de outros voos do Ingenuity, que foram realizados para apoiar o rover Perseverance, o 59º voo parece ter sido realizado exclusivamente para testar os limites do helicóptero. Após o voo, o helicóptero pousou em segurança no mesmo local.

Além deste marco, a NASA também compartilhou uma nova imagem da superfície de Marte.

Ingenuity has set a new record!



The #MarsHelicopter successfully completed Flight 59, flying its highest altitude yet – 20 meters. The rotorcraft was in the air for 142.59 seconds. View the stats in the flight log: https://t.co/1CXIWdYIAQ pic.twitter.com/mzxOmJfBXK