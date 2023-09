Sonda com amostras de asteroide ancestral está quase chegando à Terra

A missão OSIRIS-REx, que representa a primeira incursão da NASA na coleta de amostras de um asteroide, está programada para retornar à Terra no próximo domingo, dia 24. Juntamente com a sonda, chegarão amostras do asteroide Bennu, cuja análise pode contribuir significativamente para a compreensão dos primórdios do nosso Universo.

A expectativa é de que a cápsula contendo as valiosas amostras deste antigo asteroide, que possui 500 metros de largura, pouse no deserto de Utah, nos Estados Unidos, entre as 15:00 e as 16:00 (horário de Lisboa) do próximo domingo. Após a liberação da cápsula, a missão OSIRIS-REx prosseguirá sua jornada pelo Sistema Solar, com um próximo destino já agendado: o asteroide Apophis.

Vale ressaltar que a missão OSIRIS-REx teve início em 2017, a partir do Cabo Canaveral, e alcançou a órbita do asteroide Bennu no final de 2018. O adeus ao Bennu ocorreu em maio de 2021, quando a sonda iniciou sua viagem de retorno à Terra, tendo já completado duas órbitas ao redor do Sol.







Leia Também: NASA mostra o local escolhido para pousar na Lua