Teste mostra que iPhone 15 Pro Max é (surpreendentemente) frágil

Poucas horas após o lançamento da série iPhone 15 na sexta-feira passada, dia 22, começaram a surgir as primeiras críticas aos modelos, com foco especial no iPhone 15 Pro e no iPhone 15 Pro Max.

As críticas se concentraram na durabilidade desses modelos top de linha, com especialistas em testes de resistência observando que os dispositivos eram mais vulneráveis a quedas. O canal JerryRygEverything no YouTube compartilhou um vídeo que confirma essas preocupações.

No vídeo, é possível ver que o iPhone 15 Pro Max não passou no teste do canal, principalmente durante a tentativa de partir o dispositivo ao meio, o que resultou na quebra do vidro traseiro do telefone. Essa fragilidade parece não afetar o iPhone 15, sugerindo que os modelos Pro podem ser mais frágeis em comparação com os modelos "padrão".

Pode ver abaixo o vídeo completo.

Leia Também: Comprou um iPhone 15 Pro? Temos más notícias…