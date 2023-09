Estratégia ou desespero? Elon Musk quer mais celebridades na X

O proprietário da rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, Elon Musk, está demonstrando frustração com a forma como a plataforma tem sido adotada por artistas e outras celebridades.

Segundo o Business Insider, Musk tem deixado vários comentários em publicações de personalidades famosas, encorajando-as a publicar mais na X. Em uma publicação de Taylor Swift relacionada ao álbum '1989', Musk escreveu: "Recomendo que compartilhe algumas músicas ou vídeos de shows diretamente na X".

Ele também fez uma postagem em sua própria página, destacando o exemplo de Tucker Carlson, ex-apresentador da Fox News, que adotou a X como sua nova 'casa'. Musk escreveu: "Para aqueles que estão considerando compartilhar seu trabalho na plataforma X, considerem que o programa de Tucker Carlson na televisão tinha um milhão de espectadores, um número forte para os padrões dos meios de comunicação tradicionais. Agora, as visualizações de seus episódios na X ultrapassam a população dos EUA".

Por outro lado, Musk parece estar incomodado com o fato de algumas celebridades continuarem afastadas da X. Um exemplo é Russell Brand, o comediante e ator britânico que incentivou seus fãs a segui-lo na plataforma Rumble após ser acusado de agressão sexual. Musk comentou: "É decepcionante que ele esteja promovendo exclusivamente a Rumble quando a X também apoia a liberdade de expressão".

Desde que Elon Musk assumiu o controle do Twitter, a receita da plataforma tem caído significativamente, com vários anunciantes optando por abandoná-la. A expectativa de Musk é que, com mais celebridades na X, mais pessoas se juntem à plataforma, o que, por sua vez, poderá atrair um maior número de anunciantes.

For those considering putting their work on the X platform, consider that Tucker Carlson’s show when he was on TV, had single digit million viewers.



Strong by legacy news standards.



Views for his episodes on X now exceed the population of the United States.



Talk to Earth via…