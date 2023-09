Nova opção vai ajuda a tornar o Google Chrome mais rápido

O Google está planejando implementar uma nova funcionalidade no Chrome que possibilitará a avaliação e melhoria do desempenho do navegador.

Conforme relatado pelo Windows Latest, o novo Painel de Desempenho permitirá aos usuários identificar quais abas estão consumindo mais recursos do dispositivo, possibilitando o encerramento daquelas que estejam afetando o desempenho geral.

A publicação destaca que essa funcionalidade é semelhante à já presente no Microsoft Edge, o que é uma ótima notícia para todos os usuários do Chrome que utilizam o Windows 11 e o macOS.

