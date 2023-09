LG anuncia o seu primeiro laptop com tela dobrável

A LG anunciou oficialmente o Gram Fold, seu primeiro laptop com tela dobrável, marcando sua entrada em um novo segmento. No entanto, infelizmente, este dispositivo será um exclusivo da Coreia do Sul.

O LG Gram Fold possui uma tela OLED dobrável que, quando estendida, pode ser usada como um tablet de 17 polegadas. No modo laptop, oferece uma tela de 12,2 polegadas, com a parte inferior funcionando como um teclado virtual. Você também pode usar um teclado sem fio, não sendo necessário o uso da versão virtual.

De acordo com o site Android Authority, o LG Gram Fold é equipado com um processador Intel Core i5-1335U, 16 GB de RAM, um SSD de 512 GB, uma bateria de 72 Wh, Wi-Fi 6E e duas portas USB-C.

O LG Gram Fold estará disponível para venda na Coreia do Sul a partir de 4 de outubro, com um preço de aproximadamente 3,4 mil euros. Resta saber se a LG planeja lançar o Gram Fold em outros mercados no futuro.

