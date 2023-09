Vídeo mostra robô Optimus da Tesla praticando ioga

O CEO da Tesla, Elon Musk, compartilhou um vídeo em sua página na rede social X (ou Twitter) que oferece uma atualização sobre o estado do robô humanoide Optimus.

No vídeo, o Optimus é mostrado realizando poses de ioga, com legendas explicando que a tecnologia incorporada é capaz de localizar os membros no espaço, o que permite que o robô mantenha o equilíbrio e evite quedas.

É importante lembrar que o Optimus foi apresentado pela primeira vez em outubro de 2022, então é possível que Musk compartilhe mais detalhes sobre este robô em um futuro próximo.

