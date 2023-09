Uma em cada três pessoas diz que IA lhe tirará o emprego

Um relatório realizado pelo Boston Consulting Group (BCG) revela que uma em cada três pessoas acredita que seu emprego será substituído pela introdução da Inteligência Artificial (IA) no mercado de trabalho.

Intitulado "IA no Trabalho: O Que as Pessoas Estão Dizendo", o relatório baseou-se em uma pesquisa com 12.800 entrevistados em 18 países, incluindo trabalhadores, líderes e empresas. É importante observar que, enquanto 62% dos líderes e empresas demonstram otimismo em relação à tecnologia de IA, apenas 42% dos trabalhadores compartilham desse sentimento.

Para lidar com a crescente presença da IA, 86% dos trabalhadores acreditam que precisarão de treinamento para aprimorar suas habilidades. Dentre os trabalhadores, 14% afirmam já ter recebido o treinamento necessário para atualizar suas competências, enquanto 44% dos líderes afirmam estar preparados para a chegada da IA.

Além disso, o relatório destaca que 71% dos participantes acreditam que a IA trará benefícios, mas 79% consideram necessária a implementação de regulamentações específicas para essa tecnologia.

