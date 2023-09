Semana será encerrada por (mais) uma superlua, a última de 2023

Se você está ansioso por uma ótima oportunidade para pausar e olhar para o céu em busca de um fenômeno especial durante a noite, temos boas notícias. Na sexta-feira, dia 29, ocorrerá a última superlua de 2023.

Esta será a quarta superlua consecutiva, resultado do momento em que nossa lua - em sua fase de Lua Cheia - está no ponto mais próximo da Terra em sua órbita, chamado perigeu. Isso dará a impressão a quem observar o fenômeno de que a Lua está maior e mais brilhante.

Como informa o Space.com, esta superlua pode ser ainda mais especial, pois, sob as condições certas, você também poderá avistar Júpiter e Saturno no céu. O melhor momento para suas observações será um pouco após o anoitecer, quando ainda houver um pouco de luminosidade no horizonte.

Leia Também: Uma em cada três pessoas diz que IA lhe tirará o emprego