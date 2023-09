Apple teria considerado comprar motor de busca Bing da Microsoft

A Apple teria considerado adquirir o Bing, motor de busca da Microsoft, em 2020, segundo informações da Bloomberg. A empresa teria explorado essa opção para garantir o uso do Bing em seus próprios serviços, como o Safari e a Siri.

A Apple já havia firmado um acordo com a Microsoft para usar o Bing entre 2013 e 2017. No entanto, em 2016, a empresa decidiu contratar os serviços da Google para ter o motor de busca da empresa em seus serviços. Esse acordo ainda está em vigor.

As informações sobre a possível aquisição do Bing pela Apple foram compartilhadas no âmbito da investigação à Google levada a cabo pelo Departamento de Justiça dos EUA. A investigação revelou detalhes sobre a natureza dos acordos da Google com algumas parceiras, como a Apple.

