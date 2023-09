Imagens de Pixel 8 e Pixel Watch vazadas antes da hora

Tudo indica que a Google deve apresentar a série de smartphones Pixel 8 e um novo smartwatch Pixel Watch no início de outubro. No entanto, o site WinFuture divulgou imagens "frescas" dos dispositivos antes da hora.

Nas imagens, é possível ver o Pixel 8, o Pixel 8 Pro e o Pixel Watch 2, assim como as cores disponíveis em cada um.

O Pixel 8 deve estar disponível nas cores rosa, cinza e bege. Já o Pixel 8 Pro deve ser lançado nas cores preto, azul e bege. O Pixel Watch 2 terá braceletes nas cores preto, verde, bege e azul.

Ainda não há informações sobre os preços ou especificações dos dispositivos. No entanto, é esperado que o Pixel 8 e o Pixel 8 Pro tenham câmeras aprimoradas e processadores mais potentes do que os modelos anteriores. O Pixel Watch 2 deve ter um design circular e um sistema operacional baseado no Wear OS.