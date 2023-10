CEO da OpenAI acredita que IA pode criar novos empregos

O CEO da OpenAI, Sam Altman, acredita que a Inteligência Artificial (IA) pode mudar a forma como trabalhamos, mas que também pode criar novos empregos.

Em uma publicação no Twitter, Altman disse que a IA é muito melhor em realizar tarefas do que em pensar. "Dar às pessoas melhores ferramentas para trabalharem mais rapidamente costuma levar a mudanças qualitativas no que conseguem fazer", disse ele.

Altman admitiu que é possível que a IA futura possa substituir humanos em alguns empregos. No entanto, ele acredita que a mudança de paradigma será positiva a longo prazo.

"Estou confiante de que encontraremos novos e muito melhores empregos quando isso acontecer", disse ele.

important point here: these systems are much better at doing tasks than jobs.



and giving people better tools to do their work faster often leads to qualitative changes in what they can do.



(of course, over the long run, we expect these systems will be able to do all of some of… https://t.co/ZAGkGjLST3