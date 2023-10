Pai de Elon Musk recusa oferta de Tesla. "Prefiro um Rolls-Royce"

O pai de Elon Musk, Errol, contou ao site Business Insider que não conduz um Tesla. Na verdade, Errol diz mesmo que o filho lhe tentou oferecer um Tesla em janeiro de 2022, mas ele recusou.

Errol Musk explicou que a recusa esteve relacionada com os custos de envio e de importação do carro para a África do Sul, onde reside. Elon Musk adiantou que assumiria esses custos, mas Errol considerou que não valia a pena.

"Não estavam preocupados com isso, mas eu disse 'Olhem, não vale a pena'. Aqui [na África do Sul] não há instalações de serviço. Ainda não há representação da Tesla. Não há estações de carregamento", explicou Errol. "Sempre tive Rolls-Royces, desde que o Elon e o Kimbal era pequenos. Prefiro conduzir um Rolls-Royce. É muito melhor - não é melhor do que um Tesla - mas, de qualquer forma, é melhor para mim".

Leia Também: Meta usa publicações públicas de usuários para treinar assistente de IA