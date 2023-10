TikTok testa assinatura paga para evitar anúncios

O TikTok está estudando a possibilidade de lançar uma assinatura que permita aos usuários remover a exibição de anúncios enquanto usam o aplicativo de vídeos curtos.

A notícia foi divulgada pelo site Android Authority, que afirma ter encontrado código dentro do aplicativo do TikTok que indica o teste de uma assinatura mensal. De acordo com uma foto compartilhada pela publicação, a assinatura pode custar US$ 4,99 nos Estados Unidos, removendo anúncios e apresentando apenas vídeos compartilhados por criadores de conteúdo.

Se confirmada, a medida significaria que o TikTok seguiria a mesma estratégia do rival YouTube, que, por meio do YouTube Premium, também permite aos internautas evitar anúncios. Há ainda rumores de que a Meta poderá lançar uma assinatura semelhante para o Facebook e o Instagram, mas nada foi anunciado oficialmente até o momento.

© TikTok

