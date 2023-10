'Marvel’s Spider-Man 2' está prestes a chega à PS5 e recebeu novo trailer

No dia 20 de outubro os detentores do PlayStation 5 poderão jogar a ‘Marvel’s Spider-Man 2’, um novo exclusivo para o console que continua a história iniciada com o original, de 2018, e com ‘Spider-Man: Miles Morales’ em 2020.

Em ‘Marvel’s Spider-Man 2’ os jogadores poderão controlar duas versões do super-herói com Peter Parker e Miles Morales enquanto combatem uma série de vilões conhecidos dos quadrinhos - com destaque para Venom.

O vilão é o foco do mais recente trailer para ‘Marvel’s Spider-Man 2’ e poderá ver acima, mostrando bem o tipo de ameaça que os jogadores terão de enfrentar no jogo.