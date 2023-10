Estudo revela o que pode ser encontrado no interior da Lua

Um estudo compartilhado na revista científica Nature afirma que o núcleo da Lua é composto por um tipo de material sólido com uma densidade semelhante à que se encontra no ferro, conta o site Science Alert.

A investigação foi liderada pelo astrônomo Arthur Briaud do Centre national de la recherche scientifique (CNRS) na França e teve como base dados de atividade sísmica do nosso satélite natural - mais precisamente, na forma como as ondas acústicas eram geradas e se moviam pelo interior da Lua.

Estas informações levaram a equipe de investigadores a criarem vários tipos de modelos que se aproximassem mais dos dados que haviam recolhido.

Como conclusão, os investigadores acreditam que o núcleo exterior da Lua tem um raio de cerca de 362km, enquanto o núcleo interior deverá ter cerca de 258km de raio.