Perseverance fotografa anoitecer especial em Marte

O rover Perseverance, da NASA, captou uma fotografia de um pôr do sol em Marte que é muito diferente do que vemos na Terra. Enquanto no nosso planeta o anoitecer é marcado por tons avermelhados e alaranjados, o pôr do sol em Marte tem uma cor entre o azul e o verde.

A NASA explica que esse fenômeno ocorre devido à composição da atmosfera de Marte. O planeta tem uma atmosfera muito fina, composta principalmente de dióxido de carbono. Essa atmosfera dispersa a luz solar de forma diferente da atmosfera da Terra, o que resulta em cores diferentes no pôr do sol.

A cor azulada do pôr do sol em Marte é causada pela dispersão de Rayleigh, um fenômeno óptico que ocorre quando a luz é espalhada por partículas muito pequenas. No caso de Marte, as partículas de poeira fina são responsáveis pela dispersão da luz azul.

Os cientistas acreditam que o estudo do pôr do sol em Marte pode ajudar a entender melhor a atmosfera do planeta. Eles também acreditam que esse fenômeno pode ser usado para explorar a possibilidade de vida em Marte.

