Bateria do iPhone 14 degrada-se mais rapidamente? Este pode ser o motivo

Nos últimos meses, tem sido cada vez mais comum relatos de usuários do iPhone 14 que reclamam de uma degradação da bateria mais rápida do que o esperado.

Agora, a página @RGcloud no Twitter afirma que esse problema é causado por baterias de menor qualidade usadas não só na série iPhone 14, mas também nos novos iPhone 15.

De acordo com a página, as baterias usadas pela Apple até o iPhone 13 não apresentavam sinais de degradação até os 800 ciclos de carregamento. No entanto, com o iPhone 14, os sinais de degradação começam a aparecer após 600 ciclos de carregamento.

Ainda não está claro o que está por trás dessa degradação de baterias nas últimas gerações do iPhone. No entanto, o site Android Headlines sugere que o motivo da maior exigência da bateria pode estar relacionado com os novos displays mais brilhantes desses modelos.

