Threads mostrará quais são os assuntos mais comentados

Desde que foi lançada em julho, a Threads, nova rede social da Meta, vem recebendo novas funcionalidades com o objetivo de se tornar uma maior rival para o X (Twitter).

De acordo com imagens compartilhadas por um desenvolvedor da Threads, a plataforma terá em breve uma área dedicada aos assuntos mais comentados do momento. A julgar pelas imagens, os assuntos serão organizados de acordo com o número de publicações criadas sobre o tema e poderão ser encontrados na barra de pesquisa.

É importante ressaltar, no entanto, que esta é ainda uma versão de testes da Threads e não há informações sobre o lançamento da funcionalidade ou mesmo sobre a chegada da plataforma ao território da União Europeia. Por enquanto, teremos de aguardar por mais detalhes.

