Notícias falsas na X "são resultado direto das mudanças de Elon Musk"

A rede social X (Twitter) tem sido alvo de críticas por causa da desinformação sobre o atual conflito entre Israel e o Hamas. O líder da empresa, Elon Musk, é particularmente criticado por mudanças nas políticas que tornaram o problema ainda maior.

O professor da Universidade de Cambridge e diretor do Cambridge Social Decision-Making Laboratory, Sander van der Linden, afirma em entrevista ao Business Insider que Musk é o responsável direto pela disseminação da desinformação na plataforma.

"Estou bastante confiante em dizer que muito do que estamos a ver agora é o resultado direto das mudanças de política que foram implementadas por Elon Musk", afirma van der Linden.

"O fato de as pessoas com contas verificadas poderem monetizar seu conteúdo significa que elas têm o incentivo errado. Elas foram incentivadas a disseminar conteúdo que vai ter interações, cliques e render-lhes dinheiro. Não importa as imagens polarizadas que elas possam encontrar, sejam elas reais ou falsas, elas vão obter cliques", explica o professor universitário.

Vale ressaltar que Musk foi recentemente alvo de uma carta aberta do comissário europeu Thierry Breton, que chamou a atenção do empresário para suas responsabilidades no combate à desinformação digital.

