Telescópio James Webb revela novas imagens de berçário estelar

Uma nova imagem captada pelo Telescópio Espacial James Webb mostra uma região conhecida como NGC 346, um "berçário" onde nascem novas estrelas.

A região está localizada na Pequena Nuvem de Magalhães, uma galáxia satélite da Via Láctea. Ela já havia sido fotografada pelo Telescópio Espacial Hubble em 2005, mas os novos instrumentos do James Webb permitem ver a região com mais detalhes.

As imagens foram capturadas com os instrumentos Mid-Infrared Instrument (MIRI) e Near-Infrared Camera (NIRCam). O MIRI permite ver o gás quente e poeira que envolve as estrelas em formação, enquanto o NIRCam permite ver as estrelas recém-nascidas.

"Combinando esses dados, os astrônomos podem fazer um levantamento completo das estrelas e protoestrelas dentro dessa região dinâmica", disse Amber Straughn, astrônoma da NASA. "Os resultados têm implicações para nossa compreensão de galáxias que existiram há bilhões de anos, quando a formação de estrelas estava no auge e as concentrações de elementos pesados eram menores."

As novas imagens mostram detalhes nunca antes vistos da NGC 346. É possível ver nuvens de gás e poeira se aglutinando para formar estrelas, bem como estrelas recém-nascidas emitindo luz.

As imagens também mostram que a região está repleta de estrelas em diferentes estágios de formação. Algumas estrelas ainda estão envoltas em gás e poeira, enquanto outras já estão brilhando com toda a sua força.

As novas imagens do James Webb estão ajudando os astrônomos a entender melhor como as estrelas se formam. Elas também fornecem novas informações sobre a evolução das galáxias.

