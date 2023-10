Fabricante de 'chips' Qualcomm decide demitir mais de 1.200 profissionais

A Qualcomm anunciou que vai demitir 1.258 pessoas em dois dos seus escritórios no estado da California, nos EUA.

Segundo a Bloomberg, 1.064 postos de trabalho serão eliminados no escritório da empresa de processadores em San Diego, enquanto outras 194 pessoas serão demitidas nas instalações de Santa Clara.

A Qualcomm, responsável pelos processadores Snapdragon usados na grande maioria dos celulares top de linha com sistema operacional Android, deverá completar estes processos de despedimentos até ao dia 13 de dezembro. A empresa justificou a decisão com uma desaceleração do mercado de ‘chips’.