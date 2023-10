Astronauta diz o que sente mais falta de viver no Espaço

Frank Rubio, astronauta da NASA que detém o recorde de permanência no espaço, revelou em uma sessão de perguntas e respostas da agência espacial o que mais sente falta de viver na Estação Espacial Internacional.

“Flutuar é tão divertido, você se sente como uma criança”, contou Rubio, notando, porém, que esse ambiente também torna o trabalho mais difícil. “Acontece que segurar as coisas enquanto você tenta trabalhar nelas é um desafio diferente, mas você se sente como uma criança de dez anos quando está flutuando”, explicou o astronauta.

É importante lembrar que Rubio deveria ter passado apenas seis meses na Estação Espacial Internacional, mas, devido a um problema técnico na cápsula Soyuz, ele teve que passar 371 dias nas instalações. No entanto, ter passado mais tempo permitiu que o astronauta norte-americano tivesse mais oportunidades de admirar a Terra e o espaço.

“É uma paisagem tão única e espetacular quando você olha para a Terra. O fato de você poder simplesmente flutuar… Mesmo quando você está tendo um dia difícil ou está no meio de algo, você pode ir até a janela e olhar lá fora por 10 ou 20 segundos e fica animado, então é algo que sinto muita falta”, observou Rubio.

