NASA mostra como é ver um eclipse solar a partir do Espaço

Um dos grandes eclipses solares de 2023 teve lugar no dia 14 de outubro, um fenômeno que só pode ser observado no continente americano. Ainda assim, a NASA compartilhou uma fotografia que oferece uma nova perspectiva desse eclipse.

A fotografia mostra uma mancha escura na América do Norte que é simplesmente a sombra da Lua criada pelo alinhamento com o Sol. Vale lembrar que, em um eclipse como o do sábado passado, a Lua não consegue obstruir completamente o Sol, criando o que parece ser um anel de fogo para quem observa o fenômeno da Terra.

A imagem foi capturada pelo DSCOVR (Deep Space Climate Observatory), um satélite operado em conjunto pela NASA, NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) e pela Força Aérea dos EUA.

O DSCOVR está localizado a cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra, em uma órbita que o leva além da Lua. Isso permite que o satélite capture imagens da Terra e do Sol em alta resolução.

A fotografia do eclipse solar de 2023 é uma visão impressionante do nosso sistema solar. É um lembrete da beleza e da complexidade do mundo natural.

© NASA

Leia Também: Astronauta diz o que sente mais falta de viver no Espaço