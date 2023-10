Primeiro iPad de tela dobrável pode demorar mais do que o previsto

Há algum tempo que circulam rumores sobre um possível iPad dobrável da Apple. No entanto, um novo relatório do site Digitimes sugere que o lançamento do produto só deve acontecer em 2025.

De acordo com o relatório, a Apple está trabalhando com fornecedores para desenvolver o iPad dobrável, mas a produção em massa só deve começar no final de 2024. Isso sugere que o design do produto ainda não está finalizado e que a Apple ainda está avaliando a viabilidade do segmento de tablets dobráveis.

Se o relatório estiver correto, o iPad dobrável da Apple será o primeiro dispositivo da empresa com uma tela dobrável. Isso seria um passo importante para a Apple, que está acompanhando a tendência de lançamento de tablets dobráveis por parte de outras empresas, como Samsung e Huawei.

O iPad dobrável da Apple deve ser um produto premium, com um preço elevado. O produto deve ser voltado para usuários que buscam um tablet com uma tela grande e versátil.

Leia Também: Apple lançou 'stylus' compatível com todos os iPads