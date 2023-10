Planeta anão perto de Marte pode ter condições para sustentar vida

Um novo estudo sugere que o planeta anão Ceres pode ter informações importantes, como material orgânico, para ajudar na descoberta de vida em nosso Sistema Solar.

O estudo, apresentado no evento GSA Connects 2023 da Geological Society of America, indica que esse planeta anão localizado na cintura de asteroides entre Marte e Júpiter pode ser um alvo de estudo que merece mais atenção dos pesquisadores. Esse material orgânico, que é complementado por grandes quantidades de água em estado sólido, leva os pesquisadores a acreditar que Ceres pode ter abrigado vida no passado.

É claro que ainda precisamos aguardar por estudos mais aprofundados sobre Ceres, mas, por enquanto, o planeta anão parece ser mais promissor do que nunca.

