Apple quer lançar Siri mais inteligente no próximo ano

Nos últimos anos, a Apple tem incentivado o uso da Siri, seu assistente digital, que ainda deixa a desejar em termos de novas capacidades.

No entanto, a Bloomberg afirma que a Apple deve anunciar uma nova e mais inteligente versão da Siri em 2024. O jornalista Mark Gurman, da publicação, diz que a nova Siri contará com Inteligência Artificial (IA) generativa, área em que a Apple tem investido cada vez mais desde a popularidade repentina de ferramentas como o ChatGPT.

Além disso, há indícios de que a Apple deve aproveitar a próxima versão do sistema operacional para iPhone, o iOS 18, para integrar funcionalidades de IA. Essas novidades devem chegar não só ao iMessage, mas também ao Apple Music, através da criação de playlists personalizadas como as do Spotify.

Por enquanto, ainda é cedo para ter informações sobre a nova Siri ou o iOS 18. A Apple costuma revelar os primeiros detalhes em seu evento anual para desenvolvedores, a WWDC, que acontece na primavera.

