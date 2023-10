Novo estudo indica que Lua é mais antiga do que se pensava

Um estudo realizado pela NASA, com amostras recolhidas pelo programa Apollo, sugere que a Lua é mais velha do que se pensava. A nova estimativa é de 110 milhões de anos após a formação do Sistema Solar, cerca de 40 milhões de anos a mais do que se acreditava anteriormente.

A teoria mais aceita para a formação da Lua é a do impacto gigante, que diz que um corpo celeste do tamanho de Marte colidiu com a Terra há cerca de 4,5 bilhões de anos. A colisão teria lançado uma grande quantidade de detritos no espaço, que se juntaram para formar a Lua.

A nova descoberta pode ajudar a entender melhor a formação da Lua e do Sistema Solar como um todo. A NASA planeja voltar à Lua em 2025 com o programa Artemis, que poderá trazer novas amostras para ajudar a confirmar os resultados do estudo.

Leia Também: Elon Musk sugere novo nome (bem estranho) para a Wikipedia