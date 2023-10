Apple Watch recebe atualização com duas (grandes) novidades

O Apple Watch recebeu uma nova atualização com duas grandes funcionalidades para os usuários do Apple Watch Series 9 e do Apple Watch Ultra 2.

A primeira é a NameDrop, uma opção que facilita a troca de contatos. A funcionalidade já está presente nos iPhones, mas agora também está disponível no Apple Watch. Basta aproximar o relógio de um iPhone para receber o contato da pessoa que o quer enviar.

A segunda novidade é um novo gesto que permite realizar ações com apenas uma mão. Para ações simples como atender uma chamada, o usuário terá apenas de tocar com o indicador duas vezes no polegar. O gesto está disponível para mais ações no relógio inteligente.

