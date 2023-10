Taylor Swift reeditou álbum. Spotify e Apple Music não aguentaram

Os fãs de Taylor Swift ficaram satisfeitos com o lançamento de '1989 (Taylor's Version)', uma reedição do álbum lançado originalmente em 2014. No entanto, a estreia do álbum foi marcada por problemas técnicos nos principais serviços de streaming, como Spotify e Apple Music.

Alguns fãs ficaram impedidos de ouvir o álbum na hora programada e usaram as redes sociais para reclamar. "O Spotify e o Apple Music parem de ter uma convulsão e deixem-me ouvir Taylor Swift", escreveu um fã no Twitter. "Apple Music, só tinhas de fazer uma coisa...", escreveu outro fã.

Os serviços de streaming não se pronunciaram sobre os problemas técnicos, mas parecem ter resolvido o problema. Os fãs já podem ouvir o álbum sem problemas.

spotify and apple music stop having a seizure and let me listen to taylor swift — aqua | rowater’s daughter is listening to 1989 TV (@rowaterwrites14) October 27, 2023

Apple Music you guys had ONE job... — Taylor Swift Facts (@blessedswifty) October 27, 2023

Spotify crashed following the release of “1989 (Taylor’s Version)”. pic.twitter.com/kzfXcvfJcl — Taylor Swift Charts (@chartstswift) October 27, 2023