Pesquisadores têm uma nova teoria sobre o que está no centro de Marte

Uma nova análise de dados obtidos por via da missão InSight em Marte sugere uma nova hipótese para a formação do núcleo do ‘Planeta Vermelho’.

Até aqui acreditava-se que o núcleo de Marte não era muito denso mas, de acordo com esta nova análise, os investigadores acreditam que o centro do planeta é formado por metal derretido rodeado por uma espessa camada de lava.

Os pesquisadores ainda não conseguem responder a todas as questões relacionadas com a formação geológica de Marte, mas acredita-se que futuras missões - e possivelmente incursões ao planeta - ajudarão a entender melhor o que está na origem do planeta.

