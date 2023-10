Estação Espacial Internacional terá sistema de comunicações a laser

A NASA e a SpaceX lançarão uma nova missão no dia 5 de novembro para abastecer a Estação Espacial Internacional (ISS) com um novo sistema de comunicação a laser. O Integrated LCRD Low-Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal (ou ILLUMA-T) pretende melhorar a eficiência e acelerar a transmissão de dados na ISS.



O ILLUMA-T está em construção desde 2021 e dará aos astronautas em órbita uma forma mais confiável de comunicarem com a Terra. O sistema também servirá como teste para o sistema de comunicações que a NASA espera usar na Lua.

"As futuras missões terão potencialmente necessidades de conjuntos de dados excepcionalmente grandes, por isso temos de pensar como conseguiremos responder a essas necessidades", disse a NASA em um comunicado.

O ILLUMA-T será lançado a bordo de um foguete Falcon 9 da SpaceX do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. O sistema será instalado na ISS e começará a operar em 2024.

