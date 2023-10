Uma das missões mais ambiciosas da NASA está em risco

A NASA está procurando alternativas para a missão de retorno de amostras de Marte, que tem como objetivo enviar amostras do solo do planeta para a Terra para serem analisadas por cientistas e pesquisadores.

De acordo com um relatório do Mars Exploration Program Analysis Group, a NASA quer tornar o orçamento e o cronograma da missão mais realistas. O objetivo da NASA é lançar a missão em 2028 para que as amostras cheguem à Terra a meio dos anos 2030.

Atualmente, a missão tem um custo projetado entre US$ 8 e US$ 11 bilhões. No entanto, como a NASA recebeu apenas US$ 822,3 milhões em 2023, os prazos estão ficando cada vez mais irrealistas. A agência espacial acredita que precisa de mais US$ 250 milhões neste ano fiscal para manter a missão no cronograma estipulado.

A NASA ainda não divulgou quais alternativas está considerando. No entanto, é provável que a agência espacial tenha que fazer algumas mudanças no projeto da missão para reduzir custos ou estender o cronograma.

Leia Também: Novo estudo indica que Lua é mais antiga do que se pensava