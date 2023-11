Helicóptero de Marte supera as expectativas da NASA

Parece que as capacidades do helicóptero de Marte, o Ingenuity, continuam a impressionar a NASA. A agência anunciou que, pela primeira vez, realizou dois voos com a aeronave em dois dias seguidos.

A agência espacial norte-americana explica que os voos 65 e 66 do Ingenuity tiveram lugar nos dias 2 e 3 de novembro, respectivamente. No primeiro, o Ingenuity conseguiu cobrir uma distância de sete metros, sendo que o segundo voo serviu apenas para um leve reposicionamento para uma futura missão.

Vale lembrar que, quando o Ingenuity chegou a Marte no início de 2021, a NASA esperava realizar apenas cinco voos para testar o helicóptero na atmosfera do planeta. Entretanto, com a missão inicial bem-sucedida, o Ingenuity foi aproveitado para servir de apoio ao rover Perseverance que se encontra na superfície.

