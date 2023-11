iPhone sem bateria? Aqui tem dicas para evitar o problema

A bateria é um dos problemas mais citados pelos usuários do iPhone. Mesmo que a Apple esteja trabalhando para resolver esse problema nos próximos modelos, ainda é motivo de ansiedade para os fãs da marca.

Por isso, é importante ter um uso responsável da bateria do iPhone, principalmente quando você sabe que não terá como recarregá-lo nas próximas horas. Nesse caso, existem alguns truques que você pode usar para economizar bateria.

Aqui estão algumas dicas que podem ajudá-lo a manter o seu iPhone ligado por mais tempo:

Mostre a porcentagem da bateria nas configurações

Isso permitirá que você monitore o nível da bateria e tome medidas para economizar se necessário.

Ative o modo de baixo consumo

O modo de baixo consumo reduz o desempenho do iPhone e desativa algumas funções que consomem muita bateria, como o brilho automático e as atualizações em segundo plano.

Ajuste o brilho da tela

O brilho da tela é uma das principais causas de consumo de bateria. Ajuste-o para um nível confortável, mas não muito alto.

Faça a gestão da tela de bloqueio

A tela de bloqueio consome bateria, mesmo quando o iPhone está desligado. Desative as notificações e outros elementos que não sejam essenciais para a tela de bloqueio.

Desative os serviços de localização

Os serviços de localização consomem muita bateria, especialmente se você estiver usando o GPS. Desative-os quando não for necessário.

Desligue as atualizações em segundo plano do app

As atualizações em segundo plano permitem que os apps recebam informações novas mesmo quando você não as está usando. Desligue-as para economizar bateria.

Reduza o número de notificações que recebe

As notificações consomem bateria, especialmente se você recebe muitas delas. Reduza o número de notificações que recebe para economizar bateria.

Ative o modo avião

O modo avião desativa todas as conexões sem fio, incluindo Wi-Fi, 4G e 5G. Isso pode economizar muita bateria se você estiver em uma área sem Wi-Fi.

Desligue a ativação da assistente digital Siri

A Siri consome bateria, especialmente se você a usa com frequência. Desligue-a para economizar bateria.

Aplicando essas dicas, você poderá economizar bateria e manter o seu iPhone ligado por mais tempo.

