Rover Curiosity está há mais de quatro mil dias em Marte

O rover Curiosity, da NASA, que explora a superfície de Marte desde 2012, completou 4 mil dias no "Planeta Vermelho". O robô pousou em Marte em 5 de agosto de 2012 e, desde então, já percorreu cerca de 22 km, recolheu 39 amostras e enviou para a Terra mais de 250 GB de dados.

Atualmente, o Curiosity está explorando a cratera Gale, onde acredita-se que possa haver evidências de vida passada. A última amostra foi recolhida no dia 17 de outubro.

"Os tipos de minerais que os instrumentos do Curiosity têm identificado no último ano ajudam-nos a perceber como era Marte há muito tempo", disse Jennifer Heldmann, vice-diretora do programa Mars Exploration da NASA. "Há décadas que esperamos por estes resultados e agora esta última amostra vai contar-nos ainda mais."

A NASA espera que o Curiosity continue a explorar Marte por muitos anos. O robô é projetado para durar pelo menos 10 anos, mas os engenheiros da agência espacial acreditam que ele pode durar ainda mais.

