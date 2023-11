Sam Altman volta a ser CEO da OpenAI

Sam Altman, fundador e ex-CEO da OpenAI, vai voltar à empresa, dois dias depois de funcionários da startup terem ameaçado uma demissão coletiva em protesto contra a sua demissão.

A empresa, sediada em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos, anunciou o acordo nesta quarta-feira, 22 de novembro. O acordo inclui uma nova diretoria liderada por Bret Taylor, o antigo co-CEO da empresa de software Salesforce, Larry Summers, antigo secretário do Tesouro dos EUA, e Adam D'Angelo, empresário do setor tecnológico e atual membro do conselho de administração.

Altman foi demitido pelo conselho de administração da OpenAI na sexta-feira, 17 de novembro, por alegações de falta de honestidade nas suas comunicações. A empresa não deu mais detalhes sobre as acusações.

O acordo alcançado esta quarta-feira prevê que Altman volte a ser CEO da OpenAI, mas com a supervisão de um novo conselho de administração.

Altman é considerado um visionário da inteligência artificial generativa, uma tecnologia que permite criar texto, áudio, imagens e vídeos de forma automática. Ele fundou a OpenAI em 2015 com o objetivo de promover o desenvolvimento seguro e responsável da inteligência artificial.

A empresa é responsável pelo desenvolvimento de várias tecnologias de inteligência artificial, incluindo o ChatGPT, um chatbot capaz de gerar texto realista e envolvente.

A volta de Altman à OpenAI é um alívio para os funcionários da empresa, que temiam que a sua demissão pudesse prejudicar o futuro da organização.

Leia Também: Entenda a disputa pelo comando da OpenAI entre Sam Altman e conselheiros