MrBeast passa sete dias enterrado vivo: "agonia mental"

O youtuber MrBeast, conhecido por seus desafios extremos, passou sete dias enterrado vivo dentro de um caixão, e compartilhou a experiência em seu canal, nesta semana.

Jimmy Donaldson, como é seu verdadeiro nome, passou uma semana debaixo de dez mil quilos de terra, de acordo com o que explicou em seu vídeo. Ele aconselhou seus mais de 200 milhões de seguidores a não fazerem algo semelhante.

O jovem, de 25 anos, explicou que a situação lhe causou "agonia mental", tendo inclusive chorado algumas vezes.

O caixão em questão estava equipado com todas as comodidades, sendo transparente e estando cheio de comida e água. A estrutura tinha ainda câmeras que o filmavam e o jovem tinha ainda um walkie-talkie para comunicar com a equipe que o ajudou na produção deste conteúdo.



Apesar das condições de segurança, o tempo que passou lá foi exaustivo, de acordo com o que explicou. Uma das preocupações que havia quanto a este desafio era a possibilidade de o criador de conteúdos poder ter coágulos sanguíneos nas pernas e não conseguir manter-se em pé, depois de tanto tempo fechado no espaço pequeno. No entanto, o youtuber superou este desafio a que se propôs sem qualquer tipo de ferimento.

Esta é a segunda vez que o youtuber é enterrado vivo, tendo, em 2021, ficado debaixo de terra durante 50 horas.

