Apple vai deixar de lançar iPhones com Touch ID

Uma publicação na rede social chinesa Weibo, compartilhada pelo site MacRumors, indica que a Apple está se preparando para abandonar o sistema de segurança biométrica Touch ID em todos os seus iPhones.

De acordo com a publicação, a Apple encerrou todas as ferramentas que usava para produzir o sensor de impressões digitais Touch ID. Isso sugere que a empresa não planeja mais usar o sistema em seus próximos smartphones.

A informação também reforça os últimos rumores sobre o próximo modelo do iPhone SE, que deve ser lançado em 2024. Segundo os rumores, o novo iPhone SE terá apenas o sistema de reconhecimento facial Face ID.

O abandono do Touch ID seria uma mudança significativa para a Apple, que lançou o sistema em 2013, com o iPhone 5s. O Touch ID se tornou um dos recursos mais populares dos iPhones, sendo usado para desbloquear o dispositivo, fazer pagamentos com Apple Pay e autorizar compras na App Store.

No entanto, nos últimos anos, a Apple tem investido cada vez mais no Face ID. O sistema de reconhecimento facial é mais seguro e confiável do que o Touch ID, e funciona mesmo com máscaras.

Se a Apple realmente abandonar o Touch ID, isso significa que os usuários que preferem esse sistema terão que se adaptar ao Face ID. No entanto, o Face ID é um sistema bastante intuitivo e fácil de usar, e deve ser uma mudança tranquila para a maioria dos usuários.

