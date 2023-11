Astrônomo amador no Japão observa cometa colidindo com Júpiter; veja

Um astrônomo amador no Japão conseguiu observar um cometa a colidir com Júpiter, compartilhando até um vídeo do momento.

No vídeo, é possível ver uma luz brilhante no lado direito do planeta. Essa luz é o momento em que o cometa explode e se desintegra na atmosfera de Júpiter.

Este tipo de acontecimento também é possível observar na Terra, mas é sempre mais especial observá-lo em planetas vizinhos do nosso Sistema Solar, como Júpiter.

O cometa que colidiu com Júpiter foi descoberto em 2022, e recebeu o nome de C/2022 E3 (ZTF). O cometa tinha um núcleo de cerca de 1 quilômetro de diâmetro, e estava viajando a uma velocidade de cerca de 50 quilômetros por segundo.

A colisão com Júpiter não causou nenhum dano ao planeta. No entanto, foi um evento impressionante, que foi observado por astrônomos de todo o mundo.

