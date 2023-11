Conhece esta 'influencer'? Chama-se Aitana López, tem 25 anos e é uma IA

Uma agência de modelos de nome The Clueless decidiu apostar numa modelo e ‘influencer’ criada por uma Inteligência Artificial (IA) e que, de acordo com o fundador da agência, consegue ganhar até 10 mil euros por mês.

O fundador da The Clueless, de nome Rubeñ Cruz, contou à Euronews que decidiu criar esta IA depois de ter problemas em trabalhar com modelo/’influencers’ reais.

“Começamos a analisar como estávamos trabalhando e percebemos que muitos projetos estavam em suspenso ou eram cancelados devido a problemas fora do nosso controle”, contou Rubeñ Cruz. “Era muitas vezes culpa do influencer ou modelo e não devido a outras questões”.

O fundador da The Clueless nota que a criação desta IA se deveu ao desejo de “não estar dependente de outras pessoas que têm egos e manias”.

A IA criada pela agência assume a forma de uma mulher de 25 anos com cabelo rosa e que recebeu o nome de Aitana López. Atualmente conta com mais de 125 mil seguidores no Instagram.

