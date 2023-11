Rumor: Apple prepara versão mais barata dos Vision Pro

Os últimos rumores sobre o próximo produto da Apple - os óculos de realidade virtual e aumentada Vision Pro - revelam que o lançamento acontecerá no primeiro trimestre de 2024.

O preço de 3.499 dólares (cerca de 18 mil reais) não deverá tornar esta primeira geração dos Vision Pro ideal para todas as carteiras mas, de acordo com o Digitimes, a Apple já se encontra preparando uma versão financeiramente mais acessível.

A publicação cita informação obtida pelos fornecedores da Apple e que dá conta que a empresa procura reduzir o custo total dos componentes em cerca de 50%. Significa isto que a segunda geração dos Vision Pro poderá custar entre os 1.500 e os 2.500 dólares (8 mil a 13 mil reais).

As informações disponíveis indicam que, para tornar este modelo mais barato, a Apple está disposta a remover a funcionalidade conhecida como EyeSight - que permite à face exterior do dispositivo exibir os olhos do utilizador quando alguém lhe dirige a palavra.

Ao que parece, este Vision Pro mais acessível será apenas um de um total de três modelos a ser preparado pela Apple, sendo que está previsto um sucessor direto (e mais caro) do modelo original.

Naturalmente, não se sabe ainda quando é que a segunda geração do Vision Pro será lançada, mas acredita-se que chegará em 2025.