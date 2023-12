Google decide adiar lançamento de nova IA

A Google decidiu cancelar os planos de lançar o sistema de Inteligência Artificial (IA) Gemini na próxima semana.

Este sistema de IA, considerado o rival do GPT-4 da OpenAI, será agora lançado em janeiro de 2024, revela o site The Information. Recordar que o Gemini começou por ser falado em maio durante o evento anual I/O da empresa.

De acordo com a publicação, este adiamento do Gemini acontece devido a desafios relacionados com pesquisas feitas em outros idiomas além do inglês. Com mais algum tempo, a empresa espera conseguir ‘limar arestas’ até ao lançamento.