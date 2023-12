Ex-produtor da Rockstar está otimista com ‘GTA VI’

Um ex-produtor da Rockstar Games, Mike York, compartilhou em seu canal de YouTube um vídeo onde dá a sua opinião sobre o primeiro trailer de ‘GTA VI’ e mostrou-se otimista com o que está por vir.

“Muitos dos jogos que vocês veem são feitos com sequências cinemáticas e não é feito dentro do jogo. É algo pré-renderizado e dá para notar. Mas tudo o que vês num jogo ‘GTA’ é dentro do jogo. Todas as sequências cinemáticas. Se olhares para o edifício lá atrás, podes ir até lá, podes subi-lo e podes saltar de lá. Este jogo é muito elaborado. É por isso que demora tanto tempo a ser feito”, explicou York.

O ex-produtor trabalhou na Rockstar Games durante seis anos e ajudou a desenvolver tanto ‘GTA V’ como ‘Red Dead Redemption II’, tendo saído em 2017. A experiência de York é o suficiente para estar otimista em relação a ‘GTA VI’ e o ex-produtor da Rockstar diz mesmo: “Quando jogarem, vai mesmo ter este aspecto”.

‘GTA VI’ será lançado em 2025 para a PlayStation 5 e Xbox Series, com os jogadores de PC a ainda terem de aguardar um pouco mais.

